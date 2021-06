Časť zariadenia pre seniorov v Prievidzi sa zmení na nájomné byty

Prievidza 29. júna (TASR) - Časť objektu Zariadenia pre seniorov (ZpS) na Ulici J. Okáľa v Prievidzi sa zmení na nájomné sociálne byty. Využívať ich majú klienti, ktorí majú nízky stupeň odkázanosti. Voľné byty chce samospráva prednostne prideľovať zdravotne znevýhodneným či starobným seniorom. Zmeny odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v utorok.



Úprava sa týka 33 bytových jednotiek vo vchodoch 2 a 10, ktoré doposiaľ ZpS využívalo na poskytovanie sociálnych služieb odkázaným osobám. „ZpS už nespĺňa podmienky bezbariérovosti, preto je nutné pristúpiť k splneniu podmienok, aby mohlo fungovať v zmysle zákonných limitov. Neostáva nič iné, len tieto dva bytové vchody vyňať zo ZpS a spraviť z nich nájomné byty," povedal vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Tieto byty tak podľa neho síce zostanú v rámci objektu ZpS, ale nebudú už jeho súčasťou. „Mali by tam byť hlavne osoby, ktoré nemajú taký vysoký stupeň odkázanosti, od štvrtého až šiesteho, aby mohli byť v zariadení. Mali by mať teda nižší stupeň a budú si tam môcť prenajať nejaký byt," ozrejmil.



Počet bytov je limitovaný, mesto preto v prvom rade uprednostní tých klientov, ktorí tam v súčasnosti žijú, pričom podmienkou je, aby mali nižší stupeň odkázanosti a už nebudú môcť byť súčasťou ZpS, doplnil Pietrik.



„V obmedzenej miere budú môcť využívať niektoré služby ZpS, aj podávanie stravy. Nie úplne v tom najširšom rozsahu, ale v zmysle všeobecne záväzného nariadenia," doplnil vedúci právnej kancelárie. Klienti, ktorí nebudú chcieť bývať v nájomných bytoch, budú môcť zostať v ZpS, mesto je totiž povinné im zabezpečiť náhradné ubytovanie v ZpS.



Mestskí poslanci zároveň schválili výšku nájomného v bytoch na Ulici J. Okáľa. Pri stanovovaní výšky nájmu Správa majetku mesta Prievidza (SMMP) zohľadnila viacero kritérií a potrieb. Odvíja sa od výšky nájomného v bytoch na Gazdovskej ulici, spomenul konateľ SMMP Ján Martiček.



„Vychádzali sme z prepočtu nájomného na jeden meter štvorcový a mesiac a prepočítali to na výmeru bytov na J. Okáľa," spresnil Martiček. SMMP tiež vo výške nájmu podľa neho zohľadnila investície v podobe výmeny vodomerov, náklady na užívanie bytov, prevádzku a údržbu. Mestská spoločnosť plánuje zabezpečiť aj potrebné opravy v bytoch, do budúcna, aj rekonštrukciu jadier.



„Nájomné v bytoch spolu s energiami, mimo elektriny, vychádza až do 60 percent nižšie oproti poplatkom, ktoré v súčasnosti platia klienti v ZpS," uzavrel Martiček.