Štvrtok 28. máj 2026
Prievidza časť zelene v parku Skotňa nekosí, zostáva pre včely

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta

Súčasťou pravidelnej starostlivosti o verejnú zeleň je aj polievanie kvetinových záhonov, veľkých kvetináčov, závesných kvetinových nádob a pyramíd.

Autor TASR
Prievidza 28. mája (TASR) - Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) pokračujú v kosení zelených plôch na území Prievidze. Časť verejnej zelene v parku Skotňa nechali zámerne nepokosenú, aby poskytovala prirodzený priestor pre včely a ďalší opeľujúci hmyz. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Pracovníci TSMPD v uplynulých dňoch dokončili práce v lokalitách Žabník a Čierne mesto, aktuálne pokračujú v Necpaloch a v parku Skotňa. „Práve tam je časť plôch ponechaná v prirodzenejšom režime, aby podporila biodiverzitu,“ upresnila vedúca záhradníckych služieb mestskej spoločnosti Silvia Masariková.

Beňadiková ďalej priblížila, že súčasťou pravidelnej starostlivosti o verejnú zeleň je aj polievanie kvetinových záhonov, veľkých kvetináčov, závesných kvetinových nádob a pyramíd. „Technické služby zároveň upravujú živé ploty podľa požiadaviek obyvateľov a realizujú aj výsadbu nového kvetinového záhonu pri tržnici na sídlisku Píly,“ doplnila.

Na úseku miestnych komunikácií pokračuje mestská spoločnosť so strojným čistením ulíc pri bytových domoch na sídlisku Kopanice, v lokalitách individuálnej bytovej výstavby na Ceste Vl. Clementisa a Na karasiny.

Technické služby zároveň realizujú opravu chodníka na Ulici M. Gorkého a spojovacieho chodníka medzi Nábrežím sv. Cyrila a Dlhou ulicou. Asfaltovanie po zretí betónu naplánovali podľa vývoja počasia na budúci týždeň,“ dodala Beňadiková.
