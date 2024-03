Prievidza 7. marca (TASR) - Centrum Prievidze bude mať viac zelene. Mesto vo vybraných lokalitách umiestnilo veľkoobjemové kvetináče so vzrastlými stromami, a to i na miesta, kde nie je možné dreviny zasadiť priamo do pôdy.



"Samospráva sa dlhodobo snaží vysádzať viac stromov, ktoré by pomáhali zmierniť horúčavu v letných mesiacoch, zlepšovali ovzdušie, znižovali hluk a zvyšovali biodiverzitu v našom meste," skonštatovala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová. V rámci tejto iniciatívy podľa nej samospráva umiestnila do centra mesta osem veľkoobjemových kvetináčov so vzrastlými stromami.



"Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme, a preto chceme sadiť stromy nielen do parkov a do uličných stromoradí, ale aj na miesta, kde je viac betónu, alebo lokality, ktoré sú plné inžinierskych sietí. K tomu nám môžu pomôcť originálne vonkajšie kvetináče, vhodné na sadenie stromov," uviedol k aktivite viceprimátor Michal Dobiaš.



Mesto oslovilo partnerov z radov firiem, inštitúcií a organizácií, ktorí podporili túto iniciatívu a pomohli mu zakúpiť špeciálne vonkajšie kvetináče. Tie mesto v týchto dňoch rozmiestnilo do vybraných lokalít. "Kvetináče sú na miestach, ktoré neumožňujú bežnú výsadbu. Päť je umiestnených na Námestí slobody, jeden pri podchode, jeden pri Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského a jeden pri hoteli na Ulici A. Hlinku," konkretizovala mestská architektka Zuzana Hlinková.



Radnica do kvetináčov vysadila javory červené, platan javorolistý a bresty hrabolisté. Doplnené budú sirôtkami a zelenými trvalkami. "Ide o pilotný projekt. Mesto by chcelo v rozmiestňovaní kvetináčov pokračovať aj v budúcnosti," avizovala Krajčiová.