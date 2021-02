Centrum voľného času v Prievidzi pomáha deťom s dištančným vzdelávaním

Prievidza 12. februára (TASR) - Žiakom, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo prvej línii, pomáha pri dištančnom vzdelávaní i Centrum voľného času (CVČ) v Prievidzi. Deti sa tam dopoludnia učia, popoludní sa zapájajú do záujmovej činnosti.



"O pomoc nás požiadalo mesto. Som veľmi rád, že sme to prijali. Máme tu deti z prvého stupňa základných škôl, na začiatku ich bolo sedem a keďže sú tu veľmi rady, spravili nám reklamu a máme ich tu teraz 14," načrtol riaditeľ CVČ Dárius Štrba. Pomoc pri dištančnom vzdelávaní podľa neho vítajú i pedagógovia.



"Deti sa dopoludnia učia so svojimi učiteľmi, poobede majú záujmové činnosti. Deti majú rady zvieratá, máme tu malú zoo, na to sa veľmi tešia a nemôžu pre to ani spávať. Absolvujú tiež športové alebo výtvarné aktivity. Myslím si, že deti sú vyťažené ako školou, tak i záujmovou činnosťou," priblížil Štrba.



Jednou zo žiačok, ktoré sa vzdelávajú v CVČ, je i tretiačka zo Základnej školy Rastislavova Kristína Benková. Tá by podľa svojich slov bola radšej v škole. "Nebaví ma takto sa učiť a pani učiteľka má toho určite veľmi veľa," dodala Benková.