Atmosféru v Prievidzi spestrí vianočný autobus

Prievidza 1. decembra (TASR) - Mesto Prievidza v spolupráci so SAD Prievidza nadviazalo na minuloročnú tradíciu a aj tento rok pripravili pre cestujúcu verejnosť zážitkové jazdy vianočným autobusom. Obyvatelia sa ním môžu previezť od piatka na vybraných linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD). Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Vianočný autobus zaznamenal v minulom roku veľký úspech, a tak sme sa rozhodli tento milý projekt zopakovať a spríjemniť našim obyvateľom vianočnou výzdobou a koledami každodenné cestovanie do práce či školy," uviedla primátorka Katarína Macháčková.



Autobus bude jazdiť v pracovné dni od 5.55 h do 10.50 h na linke číslo 15 a od 13.30 h do 18.40 h na linke číslo 50. V sobotu bude jazdiť od 7.45 h do 18.55 h na linkách číslo 10, 50, 51 a 90, v nedeľu sa ním verejnosť bude môcť odviezť od 6.10 h do 17.38 h na linkách číslo 3, 50, 51 a 90.