Prievidza chce komplexne zrekonštruovať trhovisko na sídlisku Píly

Prievidza 10. februára (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje v tomto roku zabezpečiť kompletnú rekonštrukciu mestského trhoviska na Trhovej ulici na sídlisku Píly. Aby obyvatelia neprišli o možnosť nakúpiť si sezónny tovar, dočasne zriadi trhové miesto na Námestí J. C. Hronského.



Zriadenie nového dočasného trhového miesta na tohtoročnú sezónu schválili mestskí poslanci na svojom februárovom rokovaní prostredníctvom príslušného všeobecne záväzného nariadenia.



Vedúca referátu obchodu a cestovného ruchu mestského úradu Ivona Vojtášová uviedla, že mesto chce začať s generálnou rekonštrukciou trhoviska na Trhovej ulici, ktoré je jediným v meste, na jar tohto roka. "Nechceli sme nechať obyvateľov a predávajúcich bez možnosti nákupu a predaja sortimentu, ktorý je ich obľúbený, ponúkli sme preto možnosť dočasného trhoviska na vhodnom verejnom priestranstve. Po komunikácii s architektkou mesta, odbornými zamestnancami a Správou majetku mesta Prievidza (SMMP) sme vybrali Námestie J. C. Hronského pred hotelom," priblížila Vojtášová.



Dočasné trhovisko podľa nej zriadi mesto od začiatku sezóny do začiatku Baníckeho jarmoku. "Počet stánkov bude obmedzený a to vzhľadom na to, že ide o dočasné priestory a nemôžeme si dovoliť dať všetky stoly na námestie. Bude tam osem až desať predajných stánkov, predajcovia sa na nich budú striedať," ozrejmila.



Jediné mestské trhovisko prejde komplexnou rekonštrukciou. "Budú kompletne nové predajné stoly, trhovisko bude mať strechu. Súčasťou rekonštrukcie je aj úprava prístupových ciest a chodníkov, ktorú bude zabezpečovať oddelenie výstavby. Správcom trhoviska bude i naďalej SMMP," dodala Vojtášová.