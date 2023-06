Prievidza chce kúpiť dve zberové vozidlá na biologický odpad

Prievidza 28. júna (TASR) - Mesto Prievidza plánuje zakúpiť dve vozidlá na zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO). Investíciu odhadlo na 400.000 eur, súvisí so zámerom mesta prevádzkovať viaceré činnosti v odpadovom hospodárstve vo vlastnej réžii. Zámer kúpy a spôsob financovania odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Vozidlá budú slúžiť na účely spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, ktorá by mala od 1. januára budúceho roka začať zvážať BRKO a BRO, tzv. zelený odpad," uviedol vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Na kúpu vozidiel chce mesto podľa neho využiť prostriedky z Environmentálneho fondu. Pietrik pripomenul, že ide o financie, ktoré mesto každoročne dostáva zo štátneho rozpočtu za zber separovaných zložiek odpadu, teda čím viac mesto separuje, tým viac financií dostane, zohľadňuje sa i počet obyvateľov.



"Cena vozidiel vyjde z verejnej súťaže, predpokladané náklady na nákup zberovej techniky sú 400.000 eur. Finančné prostriedky zaradí mesto do rozpočtu presne podľa výsledkov verejnej súťaže," ozrejmil vedúci právnej kancelárie mesta.