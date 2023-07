Prievidza chce kúpiť dve zberové vozidlá na biologický odpad

Prievidza 26. júla (TASR) - Mesto Prievidza plánuje zakúpiť dve vozidlá na zber odpadov. Investíciu odhadlo na 400.000 eur, súvisí so zámerom mesta prevádzkovať viaceré činnosti v odpadovom hospodárstve vo vlastnej réžii.



Samospráva plánuje zakúpiť zberové vozidlo s lisovanou nadstavbou na zber kuchynského odpadu a zberové vozidlo s rotačnou nadstavbou na zber biologického odpadu, spresnila v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predmetom zákazky je dodanie áut, ako i zaškolenie obsluhy.



Náklady na zakúpenie vozidiel odhadla radnica na 353.350 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Ako kritériá na vyhodnotenie víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú sumu a najkratšiu lehotu dodania. Uchádzači musia zložiť i zábezpeku vo výške 17.000 eur.



"Vozidlá budú slúžiť na účely spoločnosti Prievidzské odpadové hospodárstvo, ktorá by mala od 1. januára budúceho roka začať zvážať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a biologicky rozložiteľný odpad, tzv. zelený odpad," uviedol pred časom vedúci právnej kancelárie mesta Róbert Pietrik.



Na kúpu vozidiel chce mesto podľa neho využiť prostriedky z Environmentálneho fondu. Pietrik pripomenul, že ide o financie, ktoré mesto každoročne dostáva zo štátneho rozpočtu za zber separovaných zložiek odpadu, teda čím viac mesto separuje, tým viac financií dostane, zohľadňuje sa i počet obyvateľov.



Finančné prostriedky zaradí mesto do rozpočtu presne podľa výsledkov verejnej súťaže.