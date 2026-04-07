Prievidza chce na sídlisku Kopanice postaviť športový park
Návrh projektu rozpracúva podobu budúceho areálu, ktorý chce samospráva umiestniť v blízkosti Základnej školy na Ulici energetikov na mieste súčasného asfaltového ihriska a v jeho okolí.
Autor TASR
Prievidza 7. apríla (TASR) - Mesto Prievidza pokračuje v prípravách výstavby nového športového parku na sídlisku Kopanice. K dispozícii už má projektovú dokumentáciu, investíciu chce financovať z externých zdrojov a jej samotnú realizáciu predpokladá v budúcom roku. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Návrh projektu rozpracúva podobu budúceho areálu, ktorý chce samospráva umiestniť v blízkosti Základnej školy na Ulici energetikov na mieste súčasného asfaltového ihriska a v jeho okolí. „Dominantnými prvkami budú celobetónový skatepark a modulárny pumptrack, ktoré doplní zeleň, oddychové zóny a potrebná infraštruktúra. Návrh je spracovaný tak, aby pri športovom využití spĺňal požiadavky na mechanickú odolnosť, bezpečnosť, ochranu zdravia aj životného prostredia,“ načrtla Beňadiková. Spracovateľom projektu je spoločnosť ADIZ atelier.
„Skatepark je navrhnutý ako celobetónová monolitická plocha situovaná na mieste súčasného asfaltového ihriska. Má riešené tri hlavné výškové úrovne a je doplnený rôznorodými prekážkami, ako sú napríklad bowl, grindbox, bank, kicker, rail, manualbox, hubba, polejam, stairs, respektíve ich kombinácia,“ opísala Beňadiková.
Súčasťou športoviska podľa nej budú aj bezpečnostné zábradlia vo vyšších úrovniach, povrch a materiály sú navrhnuté s dôrazom na odolnosť voči poveternostným vplyvom aj vandalizmu, pričom odvodnenie plochy je riešené mimo samotného skateparku. Celková riešená zastavaná plocha je 1878,91 štvorcových metrov.
„Pumptrack bude tvorený modulárnym okruhom s paralelnými líniami, vhodným pre bicykle, kolobežky, skateboardy aj korčule. Dĺžka dráhy vrátane bočných prepojení je 178 metrov a je navrhovaná z dielcov z predpätého vysokokvalitného betónu s tvrdeným povrchom,“ doplnila hovorkyňa mesta. Vlny podľa nej budú rôzneho tvaru, výšky a medzi nimi bude rôzna vzdialenosť, súčasťou budú aj klopené zákruty. Rovnako budú odolné voči poveternostným vplyvom a vandalizmu.
Súčasťou projektu je aj zeleň a modro-zelená infraštruktúra v podobe výsadby stromov, trvaliek a bioretenčných prvkov, ktoré pomôžu zadržiavať dažďovú vodu, zlepšovať mikroklímu a tlmiť hluk z aktívnych zón.
Projekt radnica pripravuje ako stavebný zámer a bude slúžiť ako podklad pre ďalšie povoľovacie procesy a uchádzanie sa o externé finančné zdroje. „Detaily riešenia sa tak môžu v ďalších fázach projektovej prípravy ešte mierne upravovať, napríklad rozloženie jednotlivých prvkov a prekážok bude predmetom ďalšieho spresňovania. Samotná realizácia projektu je tak v prípade schválenia nenávratných finančných prostriedkov plánovaná v roku 2027,“ dodala hovorkyňa mesta.
