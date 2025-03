Prievidza chce opraviť ZŠ Rastislavova za viac ako 7,1 milióna eur

Prievidza 17. marca (TASR) - Mesto Prievidza chce komplexne zrekonštruovať objekt Základnej školy (ZŠ) na Rastislavovej ulici. Obnovu školy rozdelilo do dvoch projektov, na ktoré chce získať financie z prostriedkov Európskej únie. Prvý projekt má náklady viac ako 2,1 milióna eur, druhý viac ako 4,9 milióna eur. Zámer radnice schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Zámer zníženia energetickej náročnosti ZŠ na Rastislavovej ulici rozdelila radnica na dva projekty, pretože sa jej nepodarilo nájsť finančnú schému, v rámci ktorej by mohla obnovu predložiť ako jeden projekt," uviedol vedúci oddelenia pre projekty a investície mestského úradu Ivan Benca s tým, že rozpočet projektu totiž presahuje viac ako 7,1 milióna eur.



"Prvá žiadosť rieši pavilón A, kde sídli Základná umelecká škola a pavilóny E a F, podávame ju cez Fond na spravodlivú transformáciu. Druhá pavilóny B, C, D, G, H, CH, spojovacie chodby a šatne, teda všetky ostatné priestory a ide o prostriedky z Modernizačného fondu," priblížil Benca.



Projekt z Fondu na spravodlivú transformáciu má podľa neho rozpočet 2.114.000 eur a je bez spolufinancovania mesta, druhá žiadosť 4.992.000 eur a mesto sa na financovaní podieľa piatimi percentami na úrovni takmer 250.000 eur. "Pôjde o klasické aktivity, ktoré sa týkajú zateplenia budov, výmeny okien, dverí, debarierizácie, fotovoltiky. Našli sme tam i priestor na čiastočnú opravu chodníkov, výsadbu, umiestnenie cyklistických stojanov a podobne," doplnil.



Oba projekty sú vo vecnom súlade v rámci opatrenia podpory čistej energie a obehového hospodárstva a výzvy na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry.



"Vyhodnotenie žiadostí predpokladáme do troch alebo štyroch mesiacov. Pokiaľ budeme úspešní, s prácami by sme začali budúci rok," dodal Benca.