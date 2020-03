Prievidza chce prijať nových pracovníkov oblasti regionálneho rozvoja

Prievidza 15. marca (TASR) - Mesto Prievidza chce prijať nových pracovníkov, ktorí sa budú venovať príprave projektov financovaných z fondov Európskej únie a regionálnemu rozvoju. Personálne kapacity plánuje posilniť v rámci transformácie hornej Nitry cez projekt financovaný z Operačného programu Efektívna verejná správa.



Nových pracovníkov chce prievidzská radnica zamestnať v rámci spoločného projektu s mestami Handlová a Bojnice. "Cieľom tohto projektu je posilnenie koordinačných a implementačných kapacít v týchto troch mestách. Hlavným partnerom je mesto Prievidza, ďalšími dvoma partnermi sú mestá Bojnice a Handlová. Výška finančného príspevku, ktorý budeme žiadať, bude pravdepodobne až 500.000 eur," načrtol vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



Prievidzská samospráva sa podľa neho na základe možností dohodla s partnermi na tom, že v rámci mesta Prievidza budú posilnené kapacity o štyroch zamestnancov, v Handlovej to budú dvaja a v Bojniciach jeden. "Pre Prievidzu máme celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 317.000 eur, spolufinancovanie je vo výške 16.000 eur," vyčíslil.



Projekt má pomôcť samosprávam s transformáciou regiónu hornej Nitry po útlme baníctva. "Bude sa to týkať všetkých projektových zámerov mesta, ale prednostne transformácie. Predpokladáme, že bude vyhlásených veľa výziev, preto chceme doniesť do mesta čo najviac mimorozpočtových finančných prostriedkov," dodal Benca.