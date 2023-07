Prievidza chce priniesť viac zelene, na betóne osadí kvetináče

Prievidza 23. júla (TASR) - Prievidzská radnica chce priniesť do mesta viac zelene. Na betónových plochách osadí veľkorozmerné kvetináče, v ktorých si bude pestovať stromy na neskoršiu výsadbu do verejného priestoru.



S aktivitou chce začať mesto na jeseň. "Na veľké betónové plochy, kde sú napríklad siete, alebo kde nie je možné z rôznych dôvodov zasadiť strom, budeme sadiť stromy do veľkých špeciálnych kvetináčov, kde si ich budeme pestovať," uviedol zástupca primátorky mesta Michal Dobiaš.



Strom tak v kvetináči podľa neho bude môcť sedem, osem či deväť rokov rásť a keď dorastie do veľkosti, že sa jeho korene do kvetináča nezmestia, pracovníci ich presadia do verejného priestoru v rámci mesta. Do kvetináčov zase zasadia menšie stromy, ktoré si potom vypestuje.



Samospráva aktivitou sleduje i šetrenie financií. "Keď totiž štandardne kupujeme klasické stromy, ktoré sadíme v rámci mesta, zaplatíme 100 eur až 150 eur. Keď potrebujeme kúpiť väčší strom, môže stáť 700 eur až 800 eur. Väčšie stromy si tak sami vypestujeme, čím aj významne ušetríme finančné prostriedky," vysvetlil Dobiaš.



Ďalšou výhodou podľa neho je, že mesto dostane zeleň do ulíc, kde sa nachádza veľa betónových plôch a oživí ich tak.