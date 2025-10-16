Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Prievidza chce prostredníctvom ankety získať informácie o doprave

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Získané informácie budú slúžiť ako podklad pri plánovaní nových dopravných riešení, napríklad pri zvažovaní zriadenia záchytných parkovísk.

Autor TASR
Prievidza 16. októbra (TASR) - Samospráva Prievidze zisťuje cez anketu potreby cestujúcich, ktorí dochádzajú do mesta za prácou, prípadne sa za ňou v rámci mesta presúvajú. Nájsť chce tak riešenia na zjednodušenie a skvalitnenie dopravy na území Prievidze. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.

Získané informácie budú slúžiť ako podklad pri plánovaní nových dopravných riešení, napríklad pri zvažovaní zriadenia záchytných parkovísk napojených na mestskú hromadnú dopravu alebo nemotorovú dopravu,“ vysvetlil viceprimátor Michal Dobiaš.

Beňadiková doplnila, že odpovede verejnosti pomôžu samospráve tiež zistiť, aký spôsob dopravy preferujú obyvatelia a dochádzajúci pri ceste za prácou - či už ide o auto, autobus, bicykel, pešiu chôdzu alebo inú formu dopravy.

Anketu nájde verejnosť na webe mesta.
