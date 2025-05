Prievidza chce v areáloch škôlok vybudovať vodozádržné opatrenia

Prievidza 23. mája (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje v areáloch materských škôl (MŠ) vybudovať opatrenia na zadržiavanie vody. Projektové dokumentácie pripravuje v rámci adaptácie na zmenu klímy, súčasťou investície bude obnova povrchov či nová výsadba. O zdroje na realizáciu opatrení sa chce radnica uchádzať z Programu Slovensko. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



„Mesto podniká konkrétne kroky na zlepšenie mikroklímy a hospodárenia s dažďovou vodou v areáloch MŠ vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,“ uviedla Beňadiková. Modernizácia plôch, zadržiavanie vody a podpora zelene odrážajú podľa nej záväzok samosprávy smerom k udržateľnému mestskému rozvoju a efektívnej adaptácii na meniace sa klimatické podmienky.



„Základným cieľom projektu je odstránenie existujúcich nepriepustných spevnených plôch, prevažne asfaltových a betónových, a ich nahradenie priepustnými materiálmi, ako sú zámková dlažba, drenážny betón či liaty EPDM povrch,“ vysvetlila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Tieto riešenia podľa radnice umožnia prirodzené vsakovanie dažďovej vody do podložia a zároveň prispejú k ochladzovaniu prostredia počas horúcich letných dní. „Súčasťou projektov je aj obnova povrchov detských ihrísk, kde mesto počíta s použitím farebného liateho EPDM materiálu. Do týchto povrchov budú integrované 2D herné prvky, ktoré zatraktívnia priestor a podporia pohybovú aktivitu detí v bezpečnom prostredí,“ doplnila Beňadiková.



Jedným z hlavných zámerov projektu je podľa nej udržanie dažďovej vody priamo v areáloch škôl, čím sa predíde jej rýchlemu odtoku do kanalizácie. „V rámci návrhu samospráva počíta so zberom dažďovej vody z časti prestrešených chodníkov do vsakovacích zariadení, ktoré zabezpečia jej návrat do prírodného cyklu. V dvoch MŠ zároveň plánujeme zber dažďovej vody do amfor s objemom 280 litrov, ktoré budú slúžiť na jej ďalšie využitie, napríklad na polievanie zelene,“ ozrejmila.



Projekt tiež zahŕňa výsadbu trávnikov v okolí nových spevnených plôch, čo prispeje k zvýšeniu podielu zelene v školských areáloch a k zlepšeniu miestnej mikroklímy. Zeleň spolu s priepustnými povrchmi pomôže znižovať prašnosť, prehrievanie povrchu a zadržiavať vlahu v prostredí.



Primátorka Katarína Macháčková podotkla, že investície do výchovno-vzdelávacích zariadení sú investíciami do našej budúcnosti. „Zlepšujeme podmienky pre deti aj zamestnancov, pričom dbáme na udržateľnosť a ochranu životného prostredia. Vytvárame kvalitnejšie a zdravšie prostredie pre naše najmenšie generácie,“ skonštatovala.