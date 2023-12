Prievidza chce v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom vo výške 57 mil. eur

Prievidza 11. decembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, svoje celkové príjmy, ako i výdavky naplánovalo vo výške 57.034.627 eur. Aby dorovnalo výpadky príjmov a zostavilo vyrovnaný rozpočet, pristúpi k škrtaniu výdavkov i k zvýšeniu daní. Návrh rozpočtu na budúci rok odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



Z podielovej dane mesto v budúcom roku zaplatí približne 43 percent bežných výdavkov, oproti tomuto roku mu príjem z tejto dane narastie o 103.000 eur, čo vedúci ekonomického odboru mestského úradu Marián Bielický označil za absolútne nepostačujúce. Preto radnica v rámci príjmovej časti rozpočtu musela podľa neho pristúpiť k zvýšeniu príjmov, a to cez zvýšenie dane z nehnuteľnosti, náklady na odpadové hospodárstvo čiastočne vykryje cez zvýšenie poplatku.



Pri výdavkovej časti rozpočtu sa podľa Bielického zvyšujú výdavky, ktoré súvisia s infláciou, ako i valorizáciou miezd. Vyššie výdavky bude mať mesto i pri originálnych kompetenciách v oblasti školstva, mestskej polícii, ako i odpadovom hospodárstve. Mesto, naopak, nebude obmedzovať dotácie z rozpočtu, ktoré sú vo výške približne 900.000 eur. "Tento rozpočet považujem z tých zlých návrhov za ten najlepší tak, aby to neohrozilo základné fungovanie mesta ako takého," skonštatoval Bielický.



Investície plánuje samospráva podľa neho financovať z úveru od Environmentálneho fondu vo výške 440.000 eur. Zaplatiť chce z neho zvýšenie energetickej efektívnosti budov, revitalizáciu parkov či nákup elektromobilu pre mestskú políciu.



Návrh rozpočtu kritizoval mestský poslanec Branislav Gigac z klubu Lepšia Prievidza. Podľa jeho slov nie je možné donekonečna brať peniaze z peňaženiek obyvateľov a týka sa to štátnych i mestských politík. "V tomto meste zdraželo všetko, dane, odpad, cestovné, školské poplatky. My sme prišli s návrhmi, kde vieme šetriť," podotkol Gigac. Ide podľa neho o zrušenie pozície jedného z viceprimátorov, čo by prinieslo do rozpočtu do konca tohto volebného obdobia viac ako 170.000 eur, či zlúčenie troch mestských spoločností. Upozornil tiež na odmeny 12 vedúcim zamestnancom vo výške takmer 450.000 eur.



Schválený rozpočet označila primátorka Katarína Macháčková za realistický a zodpovedajúci súčasnej situácii mesta tak, aby ho v budúcom roku radnica nemusela vypnúť. "Keby neboli prijaté opatrenia ako zvyšovanie daní a poplatkov, hrozilo by, že pôjde najskôr do rozpočtového provizória a neskôr do nútenej správy. Prijali sme zodpovedný rozpočet, ktorý by mal zabezpečiť fungovanie mesta na budúci rok," ozrejmila Macháčková.



Opatrenia, o ktorých hovoril Gigac, sú podľa nej v minimálnej miere oproti výpadku v rozpočte a neriešili by situáciu. Primátorka ďalej argumentovala, že dvaja viceprimátori sú pri veľkosti Prievidze štandardom, pričom v porovnaní s inými samosprávami je pri platoch Prievidza najlacnejšou. "Čo sa týka odmien v minulých rokoch, pokiaľ finančná situácia samospráv bola lepšia, snažili sme sa dávať zamestnancom 13. plat. Ako sa zhoršovala, napríklad tento rok, odmeny už nedostali. Pokiaľ ľudia vykonávajú prácu dobre, odmenu si zaslúžia," dodala.