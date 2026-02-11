< sekcia Regióny
Prievidza chce vybudovať jednotnú správu údajov mesta
Autor TASR
Prievidza 11. februára (TASR) - Samospráva Prievidze má záujem vybudovať jednotnú správu údajov mesta. Projektom sleduje zber a manažovanie údajov v procesoch mesta i ľahší prístup k dátam pre obyvateľov a podnikateľov. Dodávateľa systémov hľadá cez verejnú súťaž, náklady na zabezpečenie projektu odhadla na takmer 800.000 eur.
Realizáciou zákazky samospráva sleduje splnenie cieľov projektu manažmentu údajov mesta Prievidza, ktorý realizuje na základe výzvy Podpora rozvoja tvorby, spracovania, využívania a prepájania dát v rámci verejnej správy pre inteligentné rozhodovanie, plánovanie a správu, spresnila v oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Zákazku radnica rozdelila na dve samostatné časti, pričom každá bude predmetom samostatného vyhodnocovania. Priblížila, že medzi hlavné ciele projektu patrí zber, manažovanie a systematické efektívne uchovávanie údajov získaných v procesoch mesta, dosiahnutie efektivity a konzistencie poskytovaných a spracúvaných/prezentovaných údajov na úrovni mesta, zvýšenie úrovne kvality a množstva údajov poskytovaných v konkrétnych životných situáciách jednotlivým elektronickým službám.
„Predmetom zákazky je taktiež vybudovanie nového technologického riešenia GIS, zber údajov o objektoch z definovaných oblastí a následné dodanie dátovej sady, jej referencia a poskytnutie pre ďalšie spracovanie a publikovanie systémami mesta,“ doplnila radnica. V rámci zákazky tiež bude riešiť vybudovanie evidenčných, analytických a prezentačných nástrojov pre priestorové údaje. „Centralizáciou priestorových údajov sa umožní ich systematická aktualizácia, zdieľanie a sprístupňovanie v rámci verejnej správy a umožní k nim ľahší prístup občanom a podnikateľom,“ dodala.
Náklady na zabezpečenie jednotnej dátovej platformy odhadla samospráva na 409.055,25 eura, na manažment údajov na 388.103,33 eura. Ako kritérium pre výber víťaza súťaže pre obe časti zákazky určila najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje pre každú z častí zábezpeku 10.000 eur.
Projekt bude mesto financovať z fondov Európskej únie. Na tento účel mu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo nenávratný finančný príspevok vo výške 912.295,92 eura.
