Prievidza chce vybudovať v dvojici škôl opatrenia na zadržiavanie vody
Autor TASR
Prievidza 26. novembra (TASR) - Mesto Prievidza plánuje vybudovať v dvojici škôl opatrenia na zadržiavanie vody. Oba projekty počítajú s realizáciou spevnených plôch z priepustného povrchu, dažďových záhrad a výsadbou. Náklady na zabezpečenie aktivít v Základnej škole s Materskou školou (ZŠ s MŠ) na Ulici P. Dobšinského radnica odhadla na viac ako 363.000 eur, v MŠ na Nábreží sv. Cyrila na takmer 500.000 eur.
Celkové oprávnené výdavky projektu v ZŠ s MŠ predstavujú 363.196,10 eura, pričom v rovnakej výške mesto žiada i NFP. Rozpočet pre MŠ predstavuje 498.415,45 eura, NFP žiada radnica vo výške 486.601,18 eura, neoprávnené výdavky projektu sú v hodnote 11.814,27 eura.
Samospráva chce investície financovať z fondov Európskej únie, zapojila sa do výzvy Ministerstva životného prostredia SR, podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) odobrili mestskí poslanci na svojom novembrovom rokovaní.
„Cieľom projektu na ZŠ s MŠ na Ulici P. Dobšinského je zadržať dažďovú vodu, aby sa nestrácala. Pripravili sme preto opatrenia, ktoré sa týkajú hlavne výmeny nepriepustných povrchov za priepustné. Súčasťou aktivít bude i mohutná výsadba a realizácia dažďových záhrad, ktoré zadržia vodu a vytvoria lepšiu klímu v rámci školského prostredia,“ priblížil vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
Podobné opatrenia chce radnica podľa neho zabezpečiť i v MŠ na Nábreží sv. Cyrila. „Tam pôjde rovnako o výmenu nepriepustných povrchov za priepustné, opravíme tam i ihrisko prostredníctvom výmeny povrchu, takisto tam bude dažďová záhrada a výsadba nového trávnika a nových stromov,“ doplnil.
