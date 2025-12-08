< sekcia Regióny
Prievidza chce za viac ako milión eur zmodernizovať kultúrne stredisko
Autor TASR
Prievidza 8. decembra (TASR) - Mesto Prievidza chce s pomocou nenávratného finančného príspevku za viac ako milión eur zmodernizovať infraštruktúru sály Kultúrneho a spoločenského strediska. Predloženie žiadosti o finančný príspevok a spolufinancovanie projektu schválili na pondelkovom zasadnutí poslanci mestského zastupiteľstva.
Ako informoval vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca, realizácia projektu je rozdelená do troch hlavných častí - modernizácie zvukovej technológie, modernizácie svetelnej technológie a inštalácie nového zásuvného hľadiskového sedenia.
Realizáciou projektu podľa neho dôjde k modernizácii technickej infraštruktúry strediska na úroveň profesionálnych kultúrnych zariadení, čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb, efektívnosť prevádzky a atraktivita priestoru pre široké spektrum kultúrnych a spoločenských aktivít.
Celkové predpokladané náklady na projekt sú 1,12 milióna eur. Nenávratný finančný príspevok by mal tvoriť 1,03 milióna eur, mesto by zo svojho rozpočtu investovalo takmer 90.000 eur.
