Prievidza chce zabezpečiť rekonštrukciu ihriska pri ZŠ Malonecpalská

Prievidza 26. decembra (TASR) - Samospráva Prievidze má záujem zlepšiť tréningový proces mládežníckych družstiev futbalového klubu FC Baník Prievidza. Dosiahnuť to chce rekonštrukciou futbalového ihriska pri Základnej škole s materskou školou na Malonecpalskej ulici. Práce za takmer 45.000 eur chce financovať z mimorozpočtových zdrojov.



Súčasné futbalové ihrisko s rozmermi 76 metrov krát 38 metrov sa nachádza neďaleko od futbalového štadióna. Aktuálny stav trávnika označila samospráva za havarijný. Hracia plocha je podľa nej porastená neudržiavaným porastom s burinou s nerovnomerným pokrytím plochy so značne zdevastovanou plochou v okolí bránkovísk.



"Na tomto pôvodnom ihrisku by sme chceli vymeniť trávnik, urobiť tam nový závlahový systém a takisto studňu, ktorá by slúžila na zalievanie," priblížil vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



Projektom chce mesto podľa neho dosiahnuť výrazné zlepšenie podmienok hlavne pre mladých futbalistov klubu FC Baník Prievidza, ihrisko budú tiež využívať žiaci základnej školy a široká verejnosť.



"Celkový rozpočet projektu je takmer 45.000 eur, dotáciu od Slovenského futbalového zväzu budeme žiadať vo výške 33.500 eur, mesto by malo projekt spolufinancovať vo výške približne 11.200 eur," vyčíslil Benca.



Podanie žiadosti o dotáciu odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom decembrovom rokovaní.