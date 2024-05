Prievidza chce zabezpečiť rekonštrukciu bazéna na mestskej plavárni

Prievidza 27. mája (TASR) - Rekonštrukciu bazéna na mestskej plavárni pripravuje samospráva Prievidze. Cez verejnú súťaž vybrala dodávateľa projektovej dokumentácie. Za projekt spojený s autorským dohľadom na stavbe zaplatí 33.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Projekt pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu bude riešiť výmenu bazénovej fólie za novú antikorovú vaňu so žľabom a príslušenstvom, výmenu technológie prevádzky bazéna, dlažby v okolí bazéna, v sprchách, WC a šatniach, tiež výmenu obkladov na laviciach, vykurovacích telies pod nimi, ako i elektroinštaláciu," načrtla Krajčiová. Výmenník tepla, riadiaca jednotka a nové armatúry, ktoré prednedávnom prešli rekonštrukciou, podľa nej nebudú súčasťou riešenia projektu.



"Teleso existujúceho bazéna v podobe železobetónovej vane zostane zachované. Prívod vody do bazéna, ako aj vypúšťanie bazénovej vody a odtok vody z prepadových žľabov umiestnených po stranách bazéna je potrebné prispôsobiť terajšiemu napojeniu," vysvetlila vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.



Súčasťou vybavenia nového bazéna budú podľa nej aj štartovacie mostíky, háky na upevnenie lán dráh a oddychová rímsa. "Vstup do bazéna bude zabezpečený štyrmi vstupnými rebríkmi a zariadením alebo konštrukciou pre bezbariérový vstup," doplnila.



Dodávateľom projektu bude na základe ukončeného verejného obstarávania spoločnosť ArchArt so sídlom v Slavnici, mesto s ňou už uzatvorilo zmluvu o dielo. "Financie na samotnú rekonštrukciu chce radnica získať z Fondu na podporu športu v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry," dodala Krajčiová.