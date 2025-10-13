< sekcia Regióny
Prievidza chce zabezpečiť rekonštrukciu autobusových prístreškov
Zastávky musia byť podľa nej funkčné, staticky odolné i odolné voči poveternostným vplyvom, majú mať ľahkú údržbu, byť z trvanlivých materiálov a mať možnosť ľahkej výmeny poškodených prvkov.
Autor TASR
Prievidza 13. októbra (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje zabezpečiť rekonštrukciu vybraných zastávkových prístreškov na území mesta, súčasťou prác bude i riešenie dopravy pri nich. Dodávateľa projektovej dokumentácie za viac ako 30.000 eur vybrala radnica cez verejnú súťaž, oznámenie o jej výsledku zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.
„Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu verejného priestoru, a to výmenu existujúcich plechových zastávkových prístreškov mestskej hromadnej dopravy (MHD) za nové, doplnenie moderných označníkov a realizáciu nových nástupíšť a zastávkových cestných pruhov na území mesta,“ konkretizovala radnica.
Zastávky musia byť podľa nej funkčné, staticky odolné i odolné voči poveternostným vplyvom, majú mať ľahkú údržbu, byť z trvanlivých materiálov a mať možnosť ľahkej výmeny poškodených prvkov.
„Projektovú dokumentáciu musí zhotoviteľ vypracovať v súlade s výzvou Ministerstva dopravy SR - Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo Bratislavského samosprávneho kraja,“ doplnila radnica.
Rekonštrukciu prístreškov chce samospráva zabezpečiť na Okružnej ulici, Ulici J. Kráľa, Ulici M. Mišíka, Ulici energetikov - Ceste Vl. Clementisa, Nábreží sv. Cyrila na Ulici 1. mája v mestskej časti Hradec. Nové dva prístrešky pribudnú na Kopaničkách v lokalite Pod lesom.
Dodávateľom dokumentácie bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť Cykloprojekt so sídlom v Bratislave. Mesto jej za projekt zaplatí 30.885,30 eura a za výkon autorského dohľadu na stavbe 7084,80 eura. Projektovú dokumentáciu má firma v zmysle zmluvy odovzdať do 1. decembra tohto roka.
„Projektová dokumentácia bude riešiť rekonštrukciu verejného priestoru, a to výmenu existujúcich plechových zastávkových prístreškov mestskej hromadnej dopravy (MHD) za nové, doplnenie moderných označníkov a realizáciu nových nástupíšť a zastávkových cestných pruhov na území mesta,“ konkretizovala radnica.
Zastávky musia byť podľa nej funkčné, staticky odolné i odolné voči poveternostným vplyvom, majú mať ľahkú údržbu, byť z trvanlivých materiálov a mať možnosť ľahkej výmeny poškodených prvkov.
„Projektovú dokumentáciu musí zhotoviteľ vypracovať v súlade s výzvou Ministerstva dopravy SR - Podpora rozvoja udržateľnej mobility mimo Bratislavského samosprávneho kraja,“ doplnila radnica.
Rekonštrukciu prístreškov chce samospráva zabezpečiť na Okružnej ulici, Ulici J. Kráľa, Ulici M. Mišíka, Ulici energetikov - Ceste Vl. Clementisa, Nábreží sv. Cyrila na Ulici 1. mája v mestskej časti Hradec. Nové dva prístrešky pribudnú na Kopaničkách v lokalite Pod lesom.
Dodávateľom dokumentácie bude na základe výsledku verejnej súťaže spoločnosť Cykloprojekt so sídlom v Bratislave. Mesto jej za projekt zaplatí 30.885,30 eura a za výkon autorského dohľadu na stavbe 7084,80 eura. Projektovú dokumentáciu má firma v zmysle zmluvy odovzdať do 1. decembra tohto roka.