Prievidza chce získať financie na revitalizáciu trojice vnútroblokov

Prievidza 16. novembra (TASR) - Revitalizáciu trojice vnútroblokov plánuje zabezpečiť samospráva Prievidze. Financie na rekonštrukciu priestorov na Baníckej ulici, Ulici M. Mišíka a sídlisku Kopanice žiada z Programu Slovensko. Ďalšie mimorozpočtové zdroje chce získať i na športovú zónu na Ulici M. Mišíka a multifunkčné ihrisko na Kopaniciach. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom uplynulom rokovaní.



Obnovou vnútroblokov sleduje samospráva v zmysle výzvy podporu budovania prvkov zelenej a modrej infraštruktúry. "Ide o klasické mestské vnútrobloky, na ktorých chceme spraviť kompletnú revitalizáciu. To znamená, že chceme vyriešiť zeleň, chodníky, lavičky, športové zóny, detské ihriská. Posledné dva projekty rátajú s väčšími športovými ihriskami na športovanie a zmysluplné trávenie voľného času," uviedol vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



Celkové oprávnené výdavky na projekty podľa neho v sumáre predstavujú približne 2.918.000 eur, v rámci výzvy žiada radnica nenávratné finančné príspevky (NFP) spolu v sume 2.685.000 eur. Mesto by sa malo na financovaní podieľať sumou 233.000 eur. "Predpokladáme, že pokiaľ všetko dobre pôjde, žiadosti by mali byť vyhodnotené ešte tento rok a realizácia by mohla začať v prvej polovici budúceho roka," dodal Benca.