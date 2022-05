Prievidza zjednoduší prístup k informáciám z centrálnych registrov

Prievidza 30. mája (TASR) - Samospráva Prievidze chce pre pracovníkov mestského úradu (MsÚ) a obyvateľov zjednodušiť prístup k informáciám z rôznych centrálnych registrov. Na projekt Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v meste Prievidza za viac ako 255.000 eur žiada financie z fondov Európskej únie.



"Cieľom projektu je zabezpečiť nastavenie systematického automatizovaného zverejňovania údajov. V rámci neho chceme riešiť tri aktivity, a to čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát, realizáciu dátovej integrácie na centrálnu platformu a automatizovanú tvorbu a zverejňovanie otvorených údajov," uviedol vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



V praxi to podľa neho bude znamenať nastavenie systému tak, aby sa nevytvárali chyby a duplicitné údaje na strane MsÚ. Zároveň dôjde k prepojeniu s referenčnými registrami a automatickému aktualizovaniu dát. "Projekt sa primárne týka registrov, z ktorých samospráva čerpá a využíva údaje. Ide napríklad o registre fyzických, právnických osôb, adries, kataster nehnuteľností a podobne," vysvetlil.



Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 255.119,68 eura, nenávratný finančný príspevok bude radnica žiadať vo výške 242.363,70 eura. "Na financovaní aktivít by sa mala podieľať sumou 12.800 eur," dodal Benca.