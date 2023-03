Prievidza chce zjednodušiť prístup k informáciám z registrov

Prievidza 22. marca (TASR) - Samospráva Prievidze chce pre pracovníkov mestského úradu (MsÚ) a obyvateľov zjednodušiť prístup k informáciám z rôznych centrálnych registrov. Úpravu a dobudovanie informačného systému bude financovať z fondov Európskej únie, na dodávateľ prác vyhlásila verejnú súťaž.



Samospráva prostredníctvom súťaže hľadá dodávateľa úpravy a dobudovania informačného systému mesta, cieľom je podľa nej zabezpečiť využívanie údajov iných orgánov verejnej moci, a to prostredníctvom integrácie na centrálnu platformu, načrtlo mesto vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Projekt počíta i s návrhom a úpravou procesov mesta, a to nasadením systematického a automatizovaného zverejňovania a sprístupňovania údajov, ako aj aktivity čistenia údajov na dosiahnutie požadovanej kvality údajov.



"V praxi to bude znamenať nastavenie systému tak, aby sa nevytvárali chyby a duplicitné údaje na strane MsÚ. Zároveň dôjde k prepojeniu s referenčnými registrami a automatickému aktualizovaniu dát," uviedol pred časom vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



Projekt sa podľa neho primárne týka registrov, z ktorých samospráva čerpá a využíva údaje. "Ide napríklad o registre fyzických, právnických osôb, adries, kataster nehnuteľností a podobne," vysvetlil.



Náklady na modernizáciu systému radnica odhadla na 218.637,50 eura bez dane z pridanej hodnoty, ako kritérium pre výber víťaza určila najnižšiu ponúknutú sumu.



Investíciu bude mesto financovať z nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Financie na tento účel mu schválilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v závere minulého roka.