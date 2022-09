Prievidza chce zmierniť dosahy zmeny klímy, pripravilo stratégiu

Prievidza 26. septembra (TASR) - Mesto Prievidza chce zmierniť nepriaznivé dosahy klimatickej zmeny na svoje územie i obyvateľov. Stratégiu adaptácie mesta na zmenu klímy pripravilo ako jeden z výstupov projektu Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza, zamerať sa chce na zvýšenie využitia zelených opatrení pred následkami povodní, zadržiavanie vody v krajine či ochranu ekosystémov. Dokument schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok.



"Stratégia je prvá klimatická štúdia, ide o jeden z výstupov už implementovaného projektu, ktorý mesto realizuje. Základnou ideou dokumentu je identifikovať riziká, ktoré mesto čakajú vzhľadom na klimatické zmeny, a začať sa snažiť robiť také opatrenia, aby sme ich eliminovali alebo najlepšie predchádzali," uviedol vedúci referátu pre projekty a investície mesta Ivan Benca.



Štúdia podľa neho už aj definuje niektoré opatrenia, ktoré by mesto malo pri projektových zámeroch alebo činnostiach začať pripravovať a realizovať, pričom o tieto sa bude snažiť.



Samospráva už pripravila viacero projektov, ktoré majú zmierniť následky klimatických zmien. Sleduje nimi prípravu na extrémne prejavy počasia, meniace sa klimatické podmienky, a to aj v kontexte už zaznamenaných problémov, akými boli medzi inými povodne v roku 2010. Ide o revitalizáciu vnútrobloku na Ulici M. Mišíka, vodozádržné opatrenia na Mierovom námestí, mestskom parku a Námestí slobody. Radnica sa chce zamerať i na územnoplánovacie a stavebné opatrenia v podobe stavebnej uzávery v zosuvných územiach, zvýšenia podielu ekostabilizačných prvkov, realizácie zelených fasád, dažďových záhrad či výmeny nepriepustných povrchov za priepustné.



V rámci organizačných opatrení chce samospráva dbať na pravidelnú údržbu korýt riek a potokov, tienenie či revitalizáciu zelených plôch, v rámci technických opatrení plánuje okrem iného vytvoriť zariadenia na racionálne využívanie odpadovej vody, riešiť protipovodňovú ochranu či vytvoriť mestskú sieť meteorologických staníc. Medzi opatrenia strategicko-ekonomického charakteru zaradilo mesto ukončenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia v tepelnej elektrárni Nováky, následné zníženie emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok ovzdušia. Na vykurovanie mesta bude podľa samosprávy využívaná iba udržateľná biomasa.



"Dokument však na oveľa širšej báze definuje opatrenia, ktoré by malo mesto a ďalšie samosprávy robiť, aby sme predišli neblahým javom, s ktorými sa boríme počas každého leta," skonštatoval Benca.



Mesto sa podľa neho bude snažiť navrhnuté opatrenia zakomponovať do každého projektového zámeru, ktorý bude robiť, projekty chce financovať jednak z prostriedkov Európskej únie, ale i vlastných zdrojov.