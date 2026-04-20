Prievidza chce zmodernizovať technickú infraštruktúru v dome kultúry
Projekt počíta s obnovou ozvučenia, osvetlenia i realizáciou novej hľadiskovej strojnej technológie.
Autor TASR
Prievidza 20. apríla (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje zabezpečiť modernizáciu a doplnenie technickej infraštruktúry v dome kultúry na sídlisku Píly. Projekt počíta s obnovou ozvučenia, osvetlenia i realizáciou novej hľadiskovej strojnej technológie. Dodávateľa prác hľadá radnica cez verejnú súťaž, výzvu na prekladanie ponúk zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
„Predmetom zákazky je modernizácia a doplnenie technickej infraštruktúry existujúceho objektu kultúrneho a spoločenského strediska (KaSS) za účelom dosiahnutia výrazného zlepšenia podmienok prevádzkovania dotknutých častí pri organizovaní podujatí rôzneho typu,“ uviedla radnica.
Zákazku rozdelilo mesto na dve časti. Prvá sa týka riešenia osvetlenia javiska a javiskového proscénia profesionálnymi LED reflektormi s príslušenstvom a riešenia scénického ozvučenia hľadiska balkóna, podbalkóna, javiska a komunikačného ozvučenia osvetľovacej a ozvučovacej réžie, javiska, klubovne, bábkovej sály a vstupnej haly. Náklady na zabezpečenie prác radnica odhadla na 109.501,02 eura.
Mesto plánuje zabezpečiť i komplexnú obnovu hľadiskovej strojnej technológie zasúvacieho sedenia, ktorá zahŕňa výmenu existujúcej skladanej elevácie, stupňovitých podláh a sedadiel. Zároveň chce vymeniť sedadlá na balkóne, vrátane novej podlahovej krytiny na stupňoch elevácie balkóna. „Cieľom tejto modernizácie je zvýšenie technickej úrovne objektu, zlepšenie funkčných vlastností hľadiska a zabezpečenie vyššieho komfortu pre divákov počas kultúrnych a spoločenských podujatí,“ skonštatovala radnica. Náklady na druhú časť zákazky odhadla na 297.000 eur.
Projekt chce mesto financovať z fondov Európskej únie, z výzvy, ktorá je určená na investície do kultúry, prírodného dedičstva a cestovného ruchu.
