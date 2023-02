Prievidza chce znížiť vizuálny smog, zrušilo VZN o výlepných plochách

Prievidza 28. februára (TASR) - Plagáty s pozvánkami na podujatia bude po novom Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS) v Prievidzi vylepovať na miesta s najväčšou koncentráciou ľudí. Opatrením chce i znížiť vizuálny smog. Podmienky vylepovania plagátov už nebude upravovať všeobecne záväzné nariadenie (VZN), jeho zrušenie schválili mestskí poslanci na svojom rokovaní v pondelok (27. 2.).



K zrušeniu miestnej normy pristúpila samospráva z dôvodu zjednodušenia legislatívneho prostredia a rôznych nariadení na území mesta, ako i zefektívnenia práce KaSS. Po zmene legislatívy v oblasti reklamných stavieb a reklamných zariadení už podľa nej nie je dôležité, aby plagátovacie plochy boli definované vo VZN.



"Dôvody predloženia návrhu na zrušenie boli dva. Jeden je ten, že mesto začína riešiť vizuálny smog na svojom území, ku ktorému patria i výlepné plochy. Niektoré sa budú rušiť úplne, napríklad v centre mesta na námestí," ozrejmila riaditeľka KaSS Dana Horná.



Opatrením KaSS podľa nej reaguje i na to, že sa mení myslenie a koncentrácia ľudí. "Kým donedávna to bolo na námestiach, teraz sa skôr presúvajú k nákupným centrám. A tak musíme dynamicky a flexibilne riešiť aj my situáciu s výlepnými plochami, čiže ideme za ľuďmi, kde je ich väčšia koncentrácia," doplnila s tým, že aby KaSS nemuselo s každou zmenou žiadať mestské zastupiteľstvo o doplnenie a zmeny vo VZN, navrhlo ho zrušiť.



Kontrolný a schvaľovací proces mesta okolo výlepných plôch zostane zachovaný, pretože KaSS bude musieť na každú výlepnú plochu podať na stavebný úrad v Prievidzi ohlásenie na drobnú stavbu - reklamnú stavbu.