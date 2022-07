Prievidza chce zrekonštruovať multifunkčné ihrisko vo Veľkej Lehôtke

Prievidza 27. júla (TASR) - Multifunkčné ihrisko v prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka zrekonštruujú. Samospráva vyhlásila verejnú súťaž na dodávateľa prác, náklady odhadla na takmer 22.000 eur. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Mesto plánuje zabezpečiť demontáž umelého trávnika, zhotoviť podklad z kameniva a jeho vyrovnanie so zhutnením a položenie nového umelého trávnika s vyznačením čiar," opísal Ďureje. Ihrisko po úprave bude podľa neho obsahovať aj volejbalové prvky.



Náklady na rekonštrukciu ihriska radnica odhadla na 21.899,50 eura. Vybraná firma by mala s prácami začať v auguste, respektíve septembri tohto roka s lehotou ukončenia najneskôr do 70 dní. "Začatie prác je závislé od ukončenia verejného obstarávania," dodal hovorca mesta.