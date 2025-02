Prievidza chce zrekonštruovať škôlku na sídlisku Kopanice

Prievidza 27. februára (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje zabezpečiť rekonštrukciu objektu Materskej školy (MŠ) na Ulici M. Gorkého na sídlisku Kopanice. Cez verejnú súťaž hľadá dodávateľa projektovej dokumentácie, investíciu chce financovať z fondov Európskej únie.



"Predmetom zákazky je vypracovanie projektu stavby pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, spojeného s výkonom autorského dohľadu stavby počas jej realizácie," konkretizovala radnica vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Projektovú dokumentáciu podľa nej vypracuje vybraný zhotoviteľ v súlade s výzvou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na podporu energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry, a to vrátane jej rozdelenia na oprávnené a neoprávnené výdavky.



Dokumentácia bude riešiť najmä zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, výmenu pôvodných vnútorných okien a dverí, rekonštrukciu vonkajších terás, nové nášľapné vrstvy podláh, omietky, obklady, maľby, debarierizáciu pavilónov, výmenu vnútorných a vonkajších rozvodov vody, kanalizácie, elektrických rozvodov, ďalej vykurovanie, fotovoltický systém, ako i ďalšie stavebné úpravy v areáli.



Ako kritérium pre výber víťaza súťaže určila samospráva najnižšiu ponúknutú sumu. Projekt by mal víťaz pripraviť najneskôr do 150 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.



Objekt MŠ pozostáva z piatich účelových budov - hospodárskeho pavilónu, troch pavilónov s triedami a jedného pavilónu, kde sa nachádza malá telocvičňa.