Prievidza chce zriadiť kontaktné centrum a podporný tím pre baníkov

Prievidza 4. januára (TASR) - Samospráva Prievidze má záujem zriadiť kontaktné centrum a podporný rodinný tím. Ten by mal zmierniť sociálne dosahy na život baníkov, ktorí v dôsledku útlmu ťažby uhlia prídu o zamestnanie. Zámery mesta sú súčasťou projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pod názvom Podpora zamestnanosti v regióne horná Nitra.



"Hlavným cieľom mesta Prievidza ako partnera národného projektu je uľahčenie prechodu do novej etapy života komunity baníkov, ich rodín a blízkeho okolia počas útlmu a ukončovania činnosti uhoľného priemyslu v regióne," vysvetlil vedúci referátu pre projekty a investície Mestského úradu v Prievidzi Ivan Benca.



Zámerom samosprávy je podľa neho poskytnúť komplexný program opatrení a aktivít pre zamestnancov uhoľného priemyslu zameraných na podporu adaptability na nové podmienky, zvyšovanie ich flexibility na trhu práce a podporu k svojpomoci. "Hlavnou aktivitou bude vytvorenie Kontaktného centra Prievidza a činnosť podporného rodinného tímu vrátane aktivít komunitnej podpory cez miestny tretí sektor a občianske iniciatívy," priblížil.



Celkové oprávnené výdavky projektu TSK predstavujú 879.842,66 eura, nenávratný finančný príspevok bude krajská samospráva žiadať vo výške 835.850,52 eura. Mesto Prievidza je jedným z partnerov projektu, participovať na ňom budú i Nováky a Handlová.



Projektový zámer TSK prešiel vlani koncom októbra odborným hodnotením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Nadväzuje na Akčný plán transformácie uhoľného regiónu horná Nitra, ktorý na svojom rokovaní v lete 2019 schválila vláda. Jeho cieľom je okrem iného zmiernenie sociálnych dosahov z dôvodu útlmu a ukončenia baníctva v regióne. Akčný plán sa týka štyroch oblastí, a to mobility a prepojenosti regiónu, ekonomiky, podnikania a inovácií, udržateľného životného prostredia, ako i kvality života a sociálnej infraštruktúry.