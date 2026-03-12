< sekcia Regióny
Prievidza chystá jarné upratovanie, zapojiť sa môžu i obyvatelia
Autor TASR
Prievidza 12. marca (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje jarné upratovanie. K aktivitám, ktoré majú priniesť čistejšie prostredie, sa môžu pripojiť i obyvatelia. Akcia sa bude konať 28. marca od 8.00 do 13.00 h. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
Primátorka Katarína Macháčková priblížila, že do jarného upratovania sa môže zapojiť každý, komu záleží na čistote svojho okolia a nie je mu ľahostajné znečisťovanie životného prostredia. „Prostredníctvom tejto aktivity každoročne dokazujeme, že ako spoločnosť zodpovedne pristupujeme k ochrane prírody a čistote nášho mesta,“ podotkla.
Upratovanie je určené pre obyvateľov mesta a spoločenstvá vlastníkov bytov a týka sa len údržbových a čistiacich prác na verejných priestranstvách. „Dobrovoľníci si tak upracú chodníky a zeleň medzi bytovými a rodinnými domami, prípadne parkoviská,“ ozrejmila Beňadiková.
Kôpky odpadu je podľa nej potrebné umiestniť čo najbližšie ku komunikácii prístupnej na nakladanie, aby ich bolo možné následne odviezť. „Jednotlivé druhy vyzbieraných odpadov je potrebné nezmiešavať, ale ukladať osobitne. Zároveň je možné vytvoriť aj kôpky z biologicky rozložiteľného odpadu, ako je vyhrabané lístie či menšie konáre,“ doplnila.
Koordináciu akcie v deň konania, odvoz a ďalšie nakladanie so zhromaždeným odpadom zabezpečuje spoločnosť Technické služby mesta Prievidza, ktorej obyvatelia môžu nahlasovať miesta odvozu odpadu. Odvoz zrealizuje v deň konania akcie.
Beňadiková upozornila, že zber počas jarného upratovania sa nevzťahuje na objemný či nebezpečný odpad, tieto zbery radnica realizuje v iných termínoch. „Rovnako sa nebude zbierať drobný stavebný odpad, ktorý je možné odovzdať na zbernom dvore za poplatok počas celého roka,“ dodala.
