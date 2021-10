Hlavný cintorín v Prievidzi bude počas Dušičiek otvorený dlhšie

Prievidza 22. októbra (TASR) - Hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi bude počas nadchádzajúcich sviatkov otvorený dlhšie. Osobitné otváracie hodiny bude mať i predajňa s pietnymi predmetmi. Pietne miesta v mestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka, Hradec a Necpaly budú prístupné pozostalým tak ako doposiaľ bez obmedzenia. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



"Vzhľadom na to, že rodiny navštevujú hroby príbuzných na viacerých miestach, správa cintorína prispôsobila otváracie hodiny, aby v čo najväčšej miere vyhovela návštevníkom pietnych miest," uviedol Ďureje.



Hlavný cintorín bude môcť verejnosť navštíviť od 28. októbra do 2. novembra od 7.00 do 21.00 h. Dlhšie otváracie hodiny bude mať v týchto dňoch i predajňa s pietnymi predmetmi na cintoríne, 1. novembra bude zo zákonných dôvodov zatvorená. "Počas týchto dní a zverejnených mimoriadnych termínov bude správa cintorína vystavovať aj nájomné zmluvy na hrobové a urnové miesta. Rovnako umožní obyvateľom realizovať platby za hrobové a urnové miesta na ďalšie desaťročné, prípadne i viacročné obdobie," priblížil ďalej hovorca mesta.



Pohrebné obrady a smútočné rozlúčky bude správa cintorínov zabezpečovať a pripravovať počas celých otváracích hodín predajne, ale realizovať v tomto období len v obvyklých dňoch a časoch, t. j. od pondelka do piatka o 12.00 h, 13.30 h a 15.00 h, mimoriadne podľa situácie aj o 11.00 h. V deň Sviatku všetkých svätých sa pohrebné obrady konať nebudú.