Prievidza dala vypracovať diagnostiku mosta pri kine Baník

Prievidza 23. augusta (TASR) - Samospráva Prievidze dala vypracovať diagnostiku mosta na ulici J. Murgaša pri bývalom kine Baník. Mostné teleso je v zlom stave, diagnostika určí potrebné sanačné opatrenia. Tie plánuje radnica v nasledujúcich rokoch postupne zrealizovať, informoval hovorca mesta Michal Ďureje.



Diagnostika bude zahŕňať podrobnú prehliadku mosta so zameraním na konštrukčné časti. "Zameria sa aj na identifikáciu porúch na jeho jednotlivých častiach, vyhodnotenie s určením stavebno-technického stavu, overenie skladby vozovky, stavu izolácie a mostného zvršku, overenie kvality betónu aktuálnej nosnej konštrukcie a jeho zatriedenie," konkretizoval Ďureje.



Odborníci podľa neho vyhodnotia a vypočítajú zostatkovú životnosť mosta a určia potrebné sanačné opatrenia, rovnako spracujú statický prepočet s určením zaťažiteľnosti.



"Cena za vypracovanie diagnostiky mosta je 5160 eur. Dodávateľ by ju mal samospráve odovzdať do 63 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo," dodal hovorca mesta.