Prievidza dbá na bezpečnosť v školách, spolupracuje i s políciou

Prievidza 15. januára (TASR) - Prievidzská samospráva prijala viacero opatrení, ktoré majú prispieť k väčšej bezpečnosti v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Školy spolupracujú pri prevencii i s mestskou a štátnou políciou. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Mesto dbá na bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkajú pohybu cudzích osôb v budovách škôl a školských zariadení, avšak konkrétne postupy a zabezpečenie škôl a školských zariadení nebudeme ani teraz, ani v budúcnosti zverejňovať, a to z dôvodu ochrany pred prípadným zneužitím," uviedla Krajčiová.



Všetky základné a materské školy zriadené mestom podľa nej úzko spolupracujú i s koordinátorom prevencie Mestskej polície v Prievidzi Vítom Zajacom.



Súčasťou preventívnych opatrení je už dlhšie i projekt tzv. školských policajtov v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Cieľom projektu je zvýšenie efektivity získavania informácií o rizikových faktoroch, ktoré môžu mať alebo priamo majú relevantný vplyv na bezpečnostnú situáciu v prostredí školy s priamym dopadom na ohrozenie života a zdravia žiakov, študentov a osôb v priestoroch škôl, a tak aj na celkovú bezpečnostnú situáciu v okrese a v kraji.



Spoluprácu označila pred časom za veľmi potrebnú i vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana mestského úradu Beata Révayová, a to v nadväznosti na viaceré tragické a traumatizujúce udalosti, ku ktorým v regióne došlo v minulom období. "Verím, že projekt pomôže včas odhaliť rizikové faktory a prijať efektívne kroky k úspešnej prevencii a v prípade identifikovania hrozby aj k rýchlej a profesionálnej intervencii," skonštatovala Révayová.



Krajčiová pripomenula, že každé opatrenie, ktoré sa v školách prijme, musí byť podporené legislatívne a školy musia mať na jeho realizáciu finančné prostriedky. "Ide o vážny a komplexný problém, ktorý nie je možné riešiť svojpomocne, preto je podpora štátu absolútne nevyhnutná," podotkla.



Vykonanie bezpečnostného auditu považuje mesto za správny krok, preto bude v tejto oblasti plne súčinné so štátom, dodala Krajčiová.