Deti by sa mali hrať na ihriskách, upozornila prievidzská polícia

Prievidza 18. júla (TASR) - Deti by mali na hry využívať certifikované ihriská či športoviská, určite nie opustené budovy, v ktorých sa môžu ocitnúť v nebezpečí. Istejšie sú i hry v skupinách. Upozornila na to prievidzská mestská polícia.



"Deti rady experimentujú, hľadajú možno nové podnety. Naše stanovisko je jednoznačné, ak sa chcete zabaviť, urobte to ako partia, skupina. Je tam menšie riziko úrazu. Samozrejme, je lepšie využiť schválené ihriská, športoviská, ktoré sú pod dohľadom ľudí, kamier," uviedol koordinátor prevencie Mestskej polície Prievidza Vít Zajac.



Mestskí policajti deťom a mládeži určite neodporúčajú na hru opustené budovy. "V opustenej budove môžu byť rôzne nástrahy, šachty, ktoré nie sú zakryté a môžu do nich spadnúť. Môžu tam byť ľudia, ktorí tieto priestory vyhľadávajú na rôzne nelegálne aktivity. Ak sa 12-ročné deti ocitnú medzi partiou podnapitých bezdomovcov, ktorí sú pod vplyvom rôznych látok, tiež to nemusí dopadnúť dobre," priblížil Zajac.



Aj keď sa podľa neho zdá, že na ihrisku taká zábava nie je, je určite bezpečnejšie, pod dohľadom a v prípade akéhokoľvek problému tam nie je ťažké privolať pomoc alebo zavolať dospelého, ktorý určite pomôže.



Policajti tiež odporučili, aby deti bicyklovali na miestach, ktoré nie sú rizikové a boli v skupine. Dôležité je tiež bicykel pred sezónou skontrolovať, nevyhnutnosťou sú v určitých prípadoch ochranné prvky ako prilba či chrániče. "Ak máme doma cyklistu, ktorý nie je skúsený, treba ho poučiť, aby nepodcenil ovládanie bicykla. Niekedy si je potrebné na ihrisku nacvičiť zabrzdenie pred prekážkou, jej obídenie. Nie je žiadna hanba si to natrénovať," odporučil koordinátor prevencie.



Keď chcú ísť deti na výlet do lesa, mali by sa podľa neho poradiť s dospelými, či to nie je nebezpečné. "Dôležité je mať nabitý telefón a čím budú väčšia partia, tým lepšie, aby v prípade úrazu niekto zostal so zraneným a ďalší privolal pomoc," dodal Zajac.