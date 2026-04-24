Deti v rámci Ekoroku zrealizovali v Prievidzi desiatky aktivít
Projekt Ekorok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou prievidzskej potravinárskej spoločnosti.
Autor TASR
Prievidza 24. apríla (TASR) - Deti v Prievidzi zrealizovali v rámci Ekoroku s Nestlé desiatky aktivít. Už 23. ročník podujatia mal podtitul Správa o planéte Zem, zapojilo sa doň viac ako 3100 detí a žiakov zo štyroch prievidzských základných škôl (ZŠ), dvoch ZŠ s materskou školou (MŠ), MŠ na Nábreží Sv. Cyrila a Centra voľného času (CVČ). Projekt vyhodnotili v piatok v Prievidzi.
Katarína Cifríková z CVČ spomenula, že deti počas aktuálneho ročníka robili veľmi veľa rôznych aktivít, či už išlo o spoznávanie prírody, skúmanie mikroskopmi, učili sa robiť rôzne chemické pokusy, nechýbali zberateľské aktivity, deti tiež čistili okolie škôl, svoje triedy, sadili stromy či kvety.
„Heslo tohto ročníka bola Správa o planéte Zem, deti robili i ankety, ktoré zisťovali, ako doma separujú odpad, ako chodia do školy či ako prispievajú k ochrane prírody,“ doplnila Cifríková.
Školáci spolu nazbierali 31.045 kilogramov papiera, čím zachránili 527 stromov, na recykláciu priniesli 680 kilogramov batérií, 64 kusov mobilných telefónov, 970 kusov elektroodpadu, 50 kusov tonerov a 352 kilogramov použitého oleja.
Podľa vedúcej odboru školstva na mestskom úrade v Prievidzi Beaty Révayovej Ekorok vychoval už celú jednu generáciu. „Deti majú každý rok príležitosť naučiť sa niečo nové o tom, ako chrániť životné prostredie, ako ho zveľaďovať, ako sa zorientovať v množstve nových informácií o životnom prostredí, ktoré sú kľúčové. Či už ide o klímu, otepľovanie, ochranu zelene, vody, pôdy a prírody ako takej,“ priblížila.
Projekt Ekorok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ a finančnou podporou prievidzskej potravinárskej spoločnosti. Vedúci personálneho oddelenia prievidzského potravinárskeho závodu Jozef Marko zhodnotil, že tohtoročný Ekorok bol jedným zo skvelých ročníkov, ktorý ukázal, že ekologické a environmentálne témy majú v Prievidzi veľmi silné zastúpenie. „Mnohé projekty, ktoré zastrešujeme v spolupráci s lokálnymi komunitami, školami, smerujú k tomu, aby povedomie o ekológii a environmentálnych témach bolo stále silné a hlboké,“ skonštatoval.
Aj tento rok projektová skupina vybrala tri kľúčové zámery, ZŠ na Rastislavovej ulici realizovala projekt Zelená škola - miesto pre zelenšiu budúcnosť, ZŠ s MŠ na Malonecpalskej ulici aktivitu pod názvom Rozmanitosťou k zlepšeniu klímy a MŠ na Nábreží sv. Cyrila projekt Malí bádatelia.
