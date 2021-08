Deti z tábora CVČ Prievidza si užili hry a šport na Ciglianskej ceste

Prievidza 19. augusta (TASR) - Deti z letného tábora v Centre voľného času (CVČ) Prievidza strávili štvrtkové dopoludnie hrami a športom na Ciglianskej ceste v Prievidzi, kde žije prevažne marginalizovaná rómska komunita. S tamojšími deťmi absolvovali aktivity už po druhý raz, koncom júla spolu súťažili v areáli CVČ.



"Hlavne nám išlo o to, aby videla i majoritná skupina, že aj my sa tu venujeme deťom. Vzájomné prepájanie minority a majority je veľmi dôležité z hľadiska inklúzie. Deti vidia na vlastné oči, že sa sem nemusia báť vstúpiť, lebo im nikto neublíži, vedia sa navzájom rešpektovať a spolu súťažiť, a to je pre nás veľmi dôležité," uviedla Nikol Rácová z neziskovej organizácie Spokojnosť, ktorá na Ciglianskej ceste prevádzkuje nízkoprahové denné centrum.



Spoluprácu s neziskovou organizáciou ocenil i riaditeľ CVČ Dárius Štrba. "Určite je dôležité ukázať našim deťom aj priestory na Ciglianskej ceste, keďže tieto deti boli u nás. Musím priznať, že som mal trochu obavy, ale deti to poňali trochu inak hrou a vidím, že sa skamarátili a je to úžasné. To prepojenie má určite zmysel," skonštatoval Štrba.



Deti si vyskúšali viacero súťaží. "Najskôr sme hádzali loptu do plechoviek, potom sme mali z hlavolamu spraviť štvorec a lyžicu s vodou vyliať do pohárikov. Najťažší bol hlavolam," priblížil Michal z tábora. Dopoludnie na Ciglianskej ceste sa mu podľa jeho slov páčilo, tamojšie deti majú tak viac kamarátov.



Súťaženie s deťmi z tábora sa páčilo i Melánii a Manuele z Ciglianskej cesty. "Najťažšie bolo hádzanie loptou. S deťmi sme sa zoznámili, páči sa mi, že sme sa skamarátili," povedala Manuela.