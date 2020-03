DFS Malý Vtáčnik z Prievidze si chce zabezpečiť nové kroje

Prievidza 22. marca (TASR) – Nové krojové vybavenie si chce Detský folklórny súbor (DFS) Malý Vtáčnik z Prievidze zabezpečiť cez projekt Deti v tanci. Predpokladaný rozpočet je vo výške 21.310 eur, na financovaní by sa mali spolupodieľať ministerstvo kultúry a mesto Prievidza.



Súbor vznikol v roku 1977, pôsobí v ňom viac ako 100 detí a mladých ľudí vo veku od šiestich do 16 rokov. Má vlastnú 15-člennú hudobnú zložku. "Cieľom projektu je zachovať národné kultúrne dedičstvo a šíriť ho medzi mladou generáciou. Aby súbor mohol ďalej existovať, potrebuje nové kroje. Preto požadujeme dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 20.244 eur, mesto by malo projekt financovať vo výške 1066 eur,“ vysvetlil vedúci referátu pre projekty a investície mesta Prievidza Ivan Benca.



DFS Malý Vtáčnik roka realizuje množstvo aktivít - projektov, súťaží, festivalov, a vystúpení. Prezentuje tradičné kultúrne dedičstvo novým pohľadom na detské scénické spracovanie ľudového tanca, hier, povestí a zvykoslovia.