Prievidza dlhovala ku koncu minulého roka viac ako 12,3 milióna eur

Prievidza 9. mája (TASR) - Mesto Prievidza dlhovalo ku koncu minulého roka viac ako 12.314.792,30 eura. Zadlženosť mesta v prepočte na jedného obyvateľa pri 44.481 obyvateľoch tak predstavuje 276,86 eura. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2021, ktorý na svojom rokovaní v pondelok schválili mestskí poslanci. Dlh kritizoval klub demokratickej opozície.



Celková úverová zadlženosť mesta bola na úrovni 33,84 percenta. "Aj za minulý rok sa nám podarilo znížiť úverovú zadlženosť o 1,53 percenta. Za posledných 11 rokov bola len jedna zadlženosť vyššia, a to v roku 2019, keď dosiahla viac ako 37,5 percenta," skonštatoval vedúci ekonomického odboru mestského úradu Marián Bielický. Podieľalo sa na tom podľa neho enormné investovanie mesta, ktoré bolo trojnásobne vyššie ako priemer ostatných miest a obcí.



Zadlženosť mesta kritizoval klub demokratickej opozície, jeho člen Miroslav Žiak označil dlh za astronomický. Tvrdí, že je za tým volebný rok a mesto potrebuje peniaze zvýšiť, aby ich mohlo rozdávať, neobstojí podľa neho ani argument o znížení zadlženosti. "Samospráva musí niečo hovoriť, aby zastrela svoje kroky na zvyšovaní dlhu. Takýto rekordný dlh ešte Prievidza nemala. Porovnávali sme predchádzajúce roky a takéto astronomické zadlžovanie nebudeme akceptovať," doplnil.



"Úverová zadlženosť je primeraná veľkosti nášho mesta a miere investícií, ktoré sme v uplynulom čase zrealizovali. Zníženie zadlženosti o 1,53 percenta sa môže zdať niekomu málo, niekomu veľa. V tejto ťažkej dobe je to pozitívny výsledok. Aj napriek tomu, že sme znížili dlh, hospodárili s prebytkom, dokážeme aj investovať," reagovala primátorka Katarína Macháčková.



Samospráva uzavrela hospodárenie v minulom roku s upraveným prebytkom vo výške 2,405 milióna eur, ktorý prevedie do rezervného fondu. "Z roku 2021 prešli do tohto rozpočtu investičné akcie a úver vo výške 660.000 eur. Investície sme preložili pre verejné obstarávania či územné rozhodnutia. Nedočerpali sme tiež vlastné príjmy na školách," doplnil Bielický.



Primátorka označila minulý rok za náročný aj v nadväznosti na pandémiu, mesto sa tiež muselo vyrovnávať s výpadkami príjmov. Myslí si však, že ho samospráva zvládla, o čom svedčí i prebytok.