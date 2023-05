Prievidza dofinancuje kultúrnym inštitúciám náklady na energie

Prievidza 2. mája (TASR) - Mesto Prievidza dofinancuje kultúrnym domom, ako i ďalším kultúrnym zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti náklady na energie. Ďalšie financie Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS), ktoré ich spravuje, použije na rekonštrukciu centrálnej mestskej knižnice i celomestské podujatia.



Transfer pre KaSS samospráva celkovo zvýši o približne 170.000 eur. Počíta s tým prvá úprava rozpočtu kultúrneho strediska, ktorú na svojom rokovaní koncom apríla schválili mestskí poslanci. "Suma je rozdelená do bežných a kapitálových výdavkov. Bežné výdavky pokryjú príspevok mesta, ktorý sme pôvodne žiadali zvýšiť o 70.000 eur na valorizáciu miezd, zvýšenie cien energií a materiálov, ktoré súvisia so zdražovaním," načrtla riaditeľka KaSS Dana Horná.



Zvýšenie príjmov, ako i výdavkov sa podľa nej týka kultúrnych domov v Prievidzi, mestských častiach, ako i pobočiek knižnice a Galérie Imricha Vysočana.



Druhá časť financií súvisí so sťahovaním pobočiek mestskej knižnice do priestorov bývalého kina Baník, kde vznikne jedna centrálna knižnica. "Sťahovať ich chceme v októbri alebo novembri, s tým ešte súvisí dokončenie opráv. Z bežných výdavkov by sme chceli opraviť poschodie kina, ktoré je v dezolátnom stave, z kapitálových výdavkov budeme rekonštruovať schody, musíme tam vybudovať bezbariérový prístup," priblížila ďalej Horná.



Všetky opravy podľa nej súvisia s priestormi foyeru a poschodia kina Baník, kinosálu zatiaľ KaSS z mestských zdrojov neplánuje zrekonštruovať. "Išlo by o väčšiu investíciu, ale budeme sa uchádzať i o mimorozpočtové zdroje o rekonštrukciu budovy ako takej, jej zateplenie a vybavenie. Veríme, že budeme úspešní," dodala.