Prievidza dofinancuje výdavky na energie o 117.000 eur

Prievidza 30. augusta (TASR) - Mesto Prievidza dofinancuje výdavky na elektrickú energiu zatiaľ vo výške 117.000 eur. Sumu zahrnulo do druhej úpravy rozpočtu, ktorú na svojom rokovaní v utorok schválili mestskí poslanci. Tá okrem iného počíta i so sumou viac ako 400.000 eur na odmeny pre zamestnancov vo verejnej správe v zmysle kolektívnej zmluvy.



Druhá zmena počíta i so znížením podielovej dane o 200.000 eur, tiež kapitálových transferov o 5,2 milióna eur, ide o projekty z eurofondov, ktorých realizáciu presúva mesto do budúcna, uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.



Za klamstvo označil druhú zmenu rozpočtu poslanec Branislav Gigac, sú do nej totiž podľa neho zapojené príjmy, ktoré mesto ani nemá. "Ide napríklad o 420.000 eur, ktoré majú byť určené na poukážky vo výške 500 eur pre zamestnancov verejnej správy. Týchto 420.000 eur nemá dnes garantovaných žiadna samospráva na Slovensku," kritizoval Gigac.



Do rozpočtu tak podľa neho nemôžu byť zapojené príjmy, ktoré nemá samospráva dané, musia byť súčasťou výnosu dane. "Vďaka príjmom, ktoré si mesto umelo zvýšilo, máme rozpočet vyrovnaný. Ale v skutočnosti je schodkový. Preto dám aj podnet na Ministerstvo financií SR, keďže došlo k porušeniu zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy," avizoval.



Gigac mal podľa svojich slov výhrady aj k zníženiu financií na odpadové hospodárstvo o 70.000 eur, financií bude mesto podľa neho potrebovať oveľa viac, rovnako je to aj v prípade mestskej hromadnej dopravy. "Čo ma najviac zaráža, je práve to, že prichádzame do najzlomovejšieho obdobia, ceny budú obrovské, budú stúpať ekonomicky oprávnené náklady a momentálne nemáme akékoľvek opatrenia, druhá zmena rozpočtu nereflektuje na situáciu, ktorú máme s energiami," doplnil.



Hovorca mesta reagoval, že rezervný fond stúpne na viac ako 2,8 milióna eur, čo sú peniaze, ktoré môže použiť samospráva na chod v horších časoch.



"Rozhodnutie vlády o odmenách musíme akceptovať. Samozrejme, počítame s tým, že táto suma bude všetkým samosprávam, tak ako bolo deklarované, dofinancovaná zo štátu," doplnil Ďureje. V prípade odmien pre zamestnancov ide podľa neho o jednu z množstva kompetencií, ktoré štát presúva na samosprávy, a to počas rozpočtového roka. Mesto tiež podľa Ďurejeho musí dofinancovať neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.



Hovorca mesta v nadväznosti na kritiku o opatreniach zdôraznil, že poslanec mohol vystúpiť v komisii a dať nejaký návrh. "V takej neistote ako za posledné dva roky samosprávy už dávno neboli. Musíme počítať s tým, že aj vláda naplní svoje finančné prísľuby. Ak naplnené budú, veľmi radi využijeme finančnú pomoc zo strany štátu," dodal.