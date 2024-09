Kiss and Ride v Prievidzi: Školáci môžu bezpečne vystúpiť z auta

Prievidza 30. septembra (TASR) - Nové dopravné značenie Kiss and Ride na časti úseku Cesty Vl. Clementisa na sídlisku Kopanice v Prievidzi zlepší obslužnosť pre Základnú školu (ZŠ) na Ulici energetikov. Technické služby mesta Prievidza (TSMPD) ho vyznačili v týchto dňoch na základe projektu. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Rodičia, ktorí dovážajú deti do ZŠ na Ulici energetikov, tak po novom môžu zastaviť priamo na Ceste Vl. Clementisa a nechať ich bezpečne vystúpiť, čím sa zníži intenzita premávky priamo pri škole," vysvetlila hovorkyňa mesta.



Dopravné značenie Kiss and Ride, teda pobozkaj a choď osadili TSMPD na mieste, ktoré je určené pre krátke zastavenie, prípadne vyčkávanie osobných vozidiel. "Na takomto mieste sa teda nesmie parkovať dlhodobo, inak vodičom hrozia pokuty," upozornila Krajčiová.