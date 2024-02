Prievidza dostala 73 žiadostí o dotáciu, vyhodnotí ich začiatkom marca

Prievidza 15. februára (TASR) - Mesto Prievidza eviduje 73 žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta. Samospráva ich plánuje vyhodnotiť najneskôr začiatkom marca. Záujemcovia o dotáciu po prvý raz podávali svoje žiadosti elektronicky. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Elektronický systém podávania dotácií spustila samospráva v januári. Sľubuje si od neho väčšiu prehľadnosť a jednoduchšie vyhodnotenie žiadostí.



Záujemcovia mohli žiadosti podávať do konca januára. "Žiadosti o poskytnutie dotácie sú rozdelené na jednotlivé grantové programy - Kultúrny život v Prievidzi, Športuj a ži zdravšie, Zelenšia Prievidza a Lepší život v Prievidzi," konkretizoval referent kancelárie primátorky Dalibor Snoha.



Mesto na jednotlivé programy vyčlenilo v rozpočte prostriedky v celkovej výške 91.700 eur. Na grantový program Lepší život v Prievidzi pôjde 6000 eur, na Kultúrny život v Prievidzi 23.700 eur, grantový program Zelenšia Prievidza má rozpočet 2000 eur a Športuj a ži zdravšie 60.000 eur.



Najviac žiadostí o dotáciu zaregistrovala radnica v rámci programu Športuj a ži zdravšie, a to 32. O podporu na kultúrne aktivity sa uchádza 26 žiadateľov, z grantového programu Lepší život v Prievidzi chce získať dotáciu 12 žiadateľov a na environmentálne aktivity mesto zaregistrovalo tri žiadosti.



"V prípade nedočerpania všetkých finančných prostriedkov účelovo určených na dotácie budú jednotlivé grantové programy otvorené až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov, o čom budú žiadatelia informovaní vždy prostredníctvom webového sídla mesta," ozrejmila Krajčiová.



Mesto dotáciu podľa nej poskytne na akciu, projekt či podujatie, ktoré žiadatelia zrealizujú od 1. januára do 31. decembra príslušného rozpočtového roka.