Prievidza dostala 90 žiadostí o dotácie, začalo ich vyhodnocovať

Prievidza 20. februára (TASR) - Samospráva Prievidze dostala v tomto roku 90 žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta od subjektov pôsobiacich na území mesta. Žiadosti začala vyhodnocovať, finančné prostriedky rozdelí v rámci štyroch grantových programov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Žiadosť o dotácie mohli subjekty radnici predložiť prostredníctvom elektronického systému e-grant do 31. januára. "Po absolvovaní administratívnej kontroly radnica žiadosti pridelila odborným hodnotiteľom, ktorí ich bez vzájomného ovplyvňovania posúdia," priblížila vedúca kancelárie primátorky Diana Šurkalová Dušeková.



Mesto pre jednotlivé programy vyčlenilo v rozpočte prostriedky v celkovej výške 92.700 eur. "V programe Športuj a ži zdravšie, ktorý je určený na podporu športových klubov a projektov v oblasti zdravého životného štýlu, je zaevidovaných 35 žiadostí. Pre program vyčlenila samospráva 60.000 eur. V rámci programu Kultúrny život v Prievidzi, zameraného na podporu kultúrnych podujatí a aktivít, bolo doručených 41 žiadostí. Pre program radnica určila 24.700 eur," ozrejmila Beňadiková.



Pre program Lepší život v Prievidzi, určený na podporu projektov, ktoré zlepšia každodenný život obyvateľov mesta, je podľa nej vyčlenených 6000 eur, mesto v rámci neho dostalo 11 žiadostí. "Program Zelenšia Prievidza podporí projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšenia životného prostredia v celkovej výške 2000 eur, šancu získať finančné prostriedky majú traja žiadatelia," doplnila.



Zavedenie elektronického systému na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií hodnotí radnica po prvom roku ako úspešné. "Výraznou mierou sa obmedzila administratívna záťaž, pričom sa kladie dôraz aj na šetrenie prírodných zdrojov. Pre žiadateľa priniesol tento spôsob úsporu času, keď prostredníctvom e-grantu mohol vyplniť žiadosť z pohodlia domova. Elektronická komunikácia je navyše rýchlejšia a flexibilnejšia, čo oceňujú najmä zamestnanci mestského úradu," uzavrela Šurkalová Dušeková.



Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta upravuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie. Z rozpočtu môže mesto poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, alebo ktoré vykonávajú činnosť na území mesta, prípadne poskytujú služby jeho obyvateľom. V prípade nedočerpania všetkých finančných prostriedkov, účelovo určených na dotácie, budú jednotlivé grantové programy otvorené až do úplného vyčerpania finančných prostriedkov, o čom bude mesto žiadateľov informovať na svojom webe. "Dotáciu je možné poskytnúť na akciu, projekt alebo podujatie, ktoré žiadatelia zrealizujú a ukončia od 1. januára do 31. decembra príslušného rozpočtového roka," dodala Beňadiková.