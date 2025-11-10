< sekcia Regióny
Prievidza hľadá vianočný stromček na Námestie slobody
Obyvatelia, ktorí majú vhodný strom a chceli by ho venovať mestu, musia kontaktovať Technické služby mesta Prievidza.
Autor TASR
Prievidza 10. novembra (TASR) - Mesto Prievidza hľadá vianočný stromček, ktorý osadí na Námestí slobody. S výzvou sa obrátilo na obyvateľov. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Ak máte na svojom pozemku ihličnatý strom vhodných rozmerov, ktorý by mohol zdobiť centrum nášho mesta, dajte nám o ňom vedieť. V prípade, že sa rozhodnete strom mestu venovať, Technické služby zabezpečia jeho spílenie a odvoz na vlastné náklady,“ vyzvala obyvateľov Beňadiková.
Strom, ktorý bude zdobiť námestie počas adventného obdobia, by mal mať podľa nej ideálne výšku desať až 15 metrov, mal by mať pekný a symetrický tvar, husté vetvenie a zároveň byť ľahko dostupný pre ťažkú techniku, aby ho bolo možné bezpečne spíliť a previezť. „Uprednostňujeme stromy nachádzajúce sa priamo v Prievidzi alebo v jej blízkom okolí, aby boli manipulácia a prevoz technicky aj časovo čo najefektívnejšie,“ doplnila.
Obyvatelia, ktorí majú vhodný strom a chceli by ho venovať mestu, musia kontaktovať Technické služby mesta Prievidza. „Do správy je potrebné uviesť adresu, kde sa strom nachádza, jeho približné rozmery, obyvatelia môžu priložiť aj fotografiu,“ dodala hovorkyňa mesta.
