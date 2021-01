Prievidza hľadá zdravotníkov na ďalšie kolá testovania obyvateľstva

Prievidza 27. januára (TASR) - Mesto Prievidza hľadá zdravotníkov, ktorí by pomohli pri testovaní obyvateľov na ochorenie COVID-19. Výzvu zverejnilo cez svoje informačné kanály.



"V súvislosti s možnými ďalšími kolami celoplošného testovania obyvateľov na ochorenie COVID-19 hľadáme zdravotnícky personál, ktorý by pomohol v meste s jeho zabezpečením. Termíny ďalších kôl budú závisieť od výsledkov aktuálneho skríningového testovania," uviedol hovorca mesta Michal Ďureje.



Pripomenul, že personálne zabezpečenie mobilného odberového miesta tvorí minimálne jeden zdravotnícky pracovník určený na odbery biologického materiálu. "V prípade záujmu nás zdravotníci môžu kontaktovať emailom na adresu info@prievidza.sk. Je potrebné uviesť meno, priezvisko, telefónne číslo, špecifikáciu zdravotníckej profesie a časové možnosti zapojenia sa do testovania," dodal.



V Prievidzi otestovali počas uplynulého víkendu 23. a 24. januára 16.215 ľudí, z toho bolo 150 testov pozitívnych. Miera pozitivity tak dosiahla 0,93 percenta. V okrese Prievidza bola miera pozitivity podľa predbežných výsledkov 1,02 percenta.