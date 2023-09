Hornonitrianske múzeum pripravilo dvojdňový program

Prievidza 19. septembra (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi sa i tento rok pripojí k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Pre návštevníkov pripravilo na 28. a 29. septembra výstavy, súťaž i pohľad do konzervátorskej dielne. Informovalo o tom na svojom webe.



"Dvojdňový maratón kombinovaných aktivít sa bude niesť v znamení novootvorenej výstavy Z pravekých morí horného Ponitria, ktorá predstavuje fosílie stavovcov i bezstavovcov z rôznych geologických období hravou, náučnou i tvorivou formou," načrtlo múzeum.



K ďalším sprievodným podujatiam bude podľa neho patriť pohľad do tajomnej, inak celoročne verejnosti neprístupnej konzervátorskej kuchyne, ale i pripravovaná putovná výstava štvorice múzeí Ľudia a poklady lužickej kultúry o severozápadnom Slovensku na prelome bronzového a železného veku. Súčasťou programu bude i oficiálne otvorenie druhého ročníka výtvarnej súťaže Farebný svet výstav o májovú noc prežitú v múzeu, do ktorej sa môžu zapojiť žiaci prvého stupňa základných škôl v okrese Prievidza.