Hornonitrianske múzeum pripravilo na jarné prázdniny tvorivé dielne
Autor TASR
Prievidza 18. februára (TASR) - Program nielen pre školákov pripravilo počas jarných prázdnin budúci týždeň Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. Od 23. do 25. februára tam budú môcť absolvovať tvorivé dielne, nadväzujú na aktuálnu ponuku výstav v múzeu i prichádzajúcu jar. Informovala o tom múzejná pedagogička Nina Pekárová.
Prvá tvorivá dielňa 23. februára bude zameraná na jarné vítanie vtákov. „Oslávime príchod vtáčikov, ktoré sa vrátia do našej krajiny po zime. Naučíme sa o rôznych druhoch vtákov, ktoré žijú pri brehoch riek. Spoločne si vyrobíme vlastného vtáčika v spojení fantázie a vlny,“ spresnila Pekárová.
Program múzea 24. februára podľa nej ponúkne malebné maľby na skle. „Účastníci sa oboznámia s tradičnou technikou maľby na sklo, ktorou obyčajný ľud vyjadroval svoje umelecké nadanie a skryté túžby. Zhotovia si svoju maľbu na skle inšpirovanú obrazmi zo zbierok múzea,“ doplnila.
Tvorivá dielňa 25. februára bude zameraná na jar v kvete. Školáci sa dozvedia, aké kvety kvitnú na jar a vytvoria si farebné kvety z modelovacej tvrdnúcej hmoty.
