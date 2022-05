Prievidza hostí prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov

Prievidza 5. mája (TASR) - Mesto Prievidza bude opäť hostiť celoštátnu postupovú súťaž a prehliadku detských a mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva. Podujatie sa uskutoční od 13. do 15. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa Národného osvetového centra (NOC) Alexandra Žilavá.



"Je nám nesmiernym potešením, že môžeme po mimoriadne náročnom období pandémie znovu uskutočniť celoštátnu súťaž a prehliadku Mládež spieva. Je mimoriadne potrebné teraz vysielať podporu a motiváciu smerom k všetkým speváckym zborom na Slovensku. Som presvedčený, že toto podujatie bude toho jasným dôkazom," povedal odborný pracovník pre hudbu a spev NOC Michal Stahl.



Podujatie slávnostne otvorí 13. mája spevácky zbor Artep z českého mesta Orlová pod vedením zbormajsterky Petry Rašíkovej. Predstaví sa v Kostole sv. Bartolomeja. Dejiskom súťažnej prehliadky s rozborovým seminárom s odbornou porotou bude 14. mája Kultúrne a spoločenské stredisko (KaSS).



V KaSS sa od 19.00 h uskutoční i záverečný galakoncert spojený so slávnostným vyhlásením výsledkov a s uvedením do života zbierky piesní pre detské spevácke zbory od Bela Felixa pod názvom Belo Felix: Voláme vás! Organizátori pripravili i dvojicu workshopov o hlasovej výchove zborových spevákov a o rozvoji dirigentských zručností. Podujatie 15. mája ukončia koncerty speváckych zborov v zariadeniach pre seniorov v Prievidzi.



Vyhlasovateľom a odborným garantom prehliadky je NOC. Hlavným organizátorom celoštátneho kola je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.