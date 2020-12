Prievidza je medzi najlepšími v hodnotení zadávania verejných súťaží

Prievidza 1. decembra (TASR) - Mesto Prievidza skončilo na druhom mieste v hodnotení zadávania zákaziek vo verejnom obstarávaní v kategórii menšie slovenské mestá. Odborníci vyzdvihli dobrú prípravu podkladov súťaží či konzistentnosť konania. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Slovenské samosprávy hodnotila odborná verejnosť podľa percentuálnej úrovne Zindex, ktorý predstavuje hodnotenie zadávateľov verejných zákaziek. Zindex je výstupom akademického výskumu na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity, je publikovaný združením Econlab v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu. "Zároveň je nástrojom na analýzu verejného obstarávania, ktoré sa realizuje v režime zákona o verejnom obstarávaní. S využitím reálnych dát meria, nakoľko transparentne a hospodárne postupoval konkrétny zadávateľ," spomenul Ďureje.



Tím ekonómov a programátorov analyzoval samosprávy v období od decembra 2018 do júna tohto roka. V porovnaní zadávania zákaziek v kategórii menšie mestá sa Prievidza umiestnila na druhom mieste s výškou Zindexu 80 percent za Bardejovom a pred Trebišovom.



"V hodnotení Zindexu sa uvádza, že mesto ako zadávateľ sa nevyhýba súťaženiu podľa zákona. Dokumentácia zákaziek je dobre pripravovaná, nie je potrebné ich meniť či rušiť," ozrejmil hovorca mesta.



Prievidza podľa neho získala 100-percentnú hodnotu Zindexu až v troch hodnotiacich kritériách, a to podiel verejných zákaziek na celkových nákupoch, pochybenia podľa Úradu pre verejné obstarávanie a súťažné konanie. "Za zmienku stojí aj hodnotenie konzistentnosti konania. To znamená, že mesto ako zadávateľ neodrádza firmy častým rušením a zmenami zákaziek. V hodnotení nemá žiadne vypísané a nevysúťažené zákazky ani žiadne zrušené zákazky," dodal.